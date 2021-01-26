Резкая смена настроения является ранним признаком слабоумия

Москва, 26 января. Необходимо вовремя уловить начало перемен в настроении, чтобы распознать приближающуюся болезнь Альцгеймера, указывают врачи. Об этом сообщает издание Express.

Потеря интереса к жизни, когда пожилой человек больше не получает удовольствия от повседневных радостей, является первым симптомом повреждения мозга.

«Болезнь вызывают белки амилоид и тау, которые в большом количестве скапливаются в головном мозге и приводят к его повреждению», — утверждают медики.

Врачи также отметили, что еще одним признаком болезни являются проблемы с памятью. Человек не помнит недавние события, чаще забывает слова и имена, в том числе родных людей.

Ранее невролог объяснил отличия обывательского и медицинского понятия «склероз». И рассказал, является ли рассеянность человека предвестником болезни.