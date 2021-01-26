Новый документальный фильм о Чернобыле снимут в Британии

Москва, 26 января. Британский телеканал Sky объявил о выходе нового документального фильма, посвященного аварии на Чернобыльской АЭС. По информации издания Deadline, режиссером станет Джеймс Джонс.

Картина получила название «Чернобыль’ 86», ее продолжительность составляет 90 минут. Премьера намечена на 2022 год.

Представители Sky рассчитывают, что некоторые идеи из популярного сериала о Чернобыле, который снял Крейг Мейзин для HBO, перейдут в документальный фильм. Лента будет основана на недавно обнаруженных видеоархивах и свидетельствах очевидцев страшной аварии 1986 года.

Сериал «Чернобыль» вышел на экранах в 2019 году. Картина об аварии и ее последствиях взяла две премии «Золотой глобус».