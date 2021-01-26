Пожилым людям при острых симптомах COVID-19 следует ложиться в стационар

Москва, 26 января. Амбулаторное лечение людей с COVID-19, входящих в группу риска, часто приводит к резкому ухудшению состояния здоровья.

Людям с хроническими заболеваниями и старше 50 лет необходимо ложиться в больницу при диагностировании коронавируса. Лечение пневмонии и последствий COVID-19 в таких случаях гораздо эффективнее, уверена министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

«Для того, чтобы лечение коронавирусной инфекции и пневмонии было эффективным, а последствия болезни наименее разрушительные, категории граждан, входящих в группу риска, не рекомендуется отказываться от госпитализации», — заявила министр.

Доктор биологических наук и научный сотрудник РАН Анча Баранова ранее назвала предельный возраст человека для вакцинации от COVID-19. Людям старше 85 лет нет смысла ставить прививки от коронавируса.