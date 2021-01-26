Врачи рассказали о полученных во время пандемии вредных привычках у людей

Москва, 26 января. Пандемия коронавируса сильно повлияла на жизнь многих жителей. Медики выяснили, как приобретенные вредные привычки сказались на здоровье.

В прошлом году большинство людей предались ведению нездорового образа жизни: в их рационе стало больше алкоголя, сладостей и вредной пищи. Двигательная активность сильно упала. Медики обнадежили, что вредные привычки не будут сопровождать человека постоянно.

Частое потребление алкоголя может привести к ожирению печени. А чтобы сбросить набранные килограммы, рекомендуется уделять 30 минут ежедневным кардиотренировкам. Людям стоит взять себя в руки, чтобы избавиться от последствий 2020 года, рассказала доцент школы общественного здравоохранения при Техасском университете Лия Уигман.

Удаленная работа тоже сказалась на людях. Многие начали перерабатывать и стирать границы рабочего и личного времени. Эта проблема разрешится, как только сотрудники вернутся к офисной жизни, отметила психолог Джессика Стерн.

Многие жалуются, что во время дистанционной работы лишний вес стал новой проблемой. Из-за неправильного питания могут развиться разные заболевания желудочно-кишечного тракта, рассказала терапевт Людмила Лапа. От домашнего рабочего места тоже зависит общее состояние. Если оно выбрано неправильно, то может развиться болевой синдром.