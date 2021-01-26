Появилось видео с места тушения масштабного пожара в Анапе

Краснодар, 26 января. Пламя полыхает в плавнях в Анапе, площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров. Опасности для жизни людей возгорание не представляет.

На месте пожара, где загорелся камыш, работают 94 специалиста. Кроме того, для тушения задействовано 33 единицы техники.

«Угрозы населенным пунктам нет. На месте работает оперативная группа ГУ МЧС по Краснодарскому краю», — говорится в сообщении.

Ситуация находится на особом контроле. По данным специалистов, задействована техника высокой проходимости для организации тушения пламени в труднодоступных местах.

Ранее стало известно о тушении пожара на нефтехимическом заводе в Уфе. В ликвидации пламени участвовали 130 спасателей.