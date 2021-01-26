Эндокринолог Карра назвала настораживающие симптомы диабета второго типа

Лондон, 26 января. Высокий уровень сахара в крови может привести к диабету второго типа. На какие предупреждающие симптомы нужно обратить внимание, рассказала эндокринолог Эфтимия Карра.

Диабет второго типа опасен развитием глазных и сердечно-сосудистых заболеваний, болезнями ротовой полости, почек, повреждением нервов, поражением ног и осложнением при беременности. О повышенном сахаре в крови свидетельствуют обезвоживание, сухость во рту и слабость.

Среди остальных признаков отмечают тошноту, рвоту, дыхание с фруктовым запахом, боль в животе, учащенное дыхание и одышку, спутанность или потерю сознания. Если отмечен любой из этих симптомов, следует пройти обследование в медицинском учреждении.

Недостаток важных элементов для здоровья тоже может развить диабет второго типа. Например, дефицит хрома чреват инсулинорезистентностью. Нехватка других веществ ведет к сбою работы организма. Чтобы восполнить их число, нужно обратить внимание на питание.