«Мосводосток» перешел на усиленный режим работы из-за резкого потепления

Москва, 26 января. Резкое потепление в Москве стало причиной увеличения количества воды на улицах города. Бригады ГУП «Мосводосток» уже перевели в усиленный режим работы, сообщили в компании.

Начальник производственного управления Мосводостока Сергей Кобзарев распорядился о привлечении дополнительных бригад для проверки и очистки водостоков от снега и наледи. По данным ведомства, на сегодняшний момент ежедневно этим занимаются около 160 рабочих бригад и 130 единиц спецтехники.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил о резком потеплении в центре европейской части России. По его словам причиной такого явления стал поток воздушных масс со Средиземного моря.