Роспотребнадзор исключил вероятность заражения коронавирусом от вакцин

Москва, 26 января. Российские вакцины от коронавируса не могут стать причиной заболевания COVID-19. Об этом заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Речь идет только о таких препаратах, как «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», отметил специалист. Он объяснил, что в составе этих вакцин не содержится живой вирус.

«Но если речь идет о введении ослабленного вируса, то, действительно, моделируется процесс легкого течения заболевания. При выработке антител может происходить повышение температуры», – предупредил Горелов.

Специалист отметил, что если пациент переболел COVID-19, однако хочет восстановить количество антител в крови, то ему следует выбрать «КовиВак» Центра имени Чумакова. Остаточного иммунитета хватит, чтобы точно перенести введение живого вируса без осложнений, а продолжительность действия вакцины больше. В противном случае стоит обратить внимание на «Спутник V» или «ЭпиВакКорону», как на более мягкие аналоги.

Ранее стало известно, что восстановление иммунитета после COVID-19 может занять до двух месяцев. Такое явление схоже с симптомами истощения нервной системы человека.