Спасатели ликвидировали пожар на заводе нефтехимической продукции в Уфе

Уфа, 26 января. Пожар произошел на территории завода ПАО «Уфаоргсинтез», основным видом деятельности которого является производство нефтехимической продукции и работа с попутными газами.

Сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую службу в 17:20 по московскому времени. Прибывшие на место событий спасатели зафиксировали факельное горение, возможное исключительно над герметизированными аппаратами и хранилищами.

В мероприятиях по тушению пожара были задействованы почти 130 человек и 44 единицы спецтехники. Информацию об этом подтвердили в ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

«Уважаемые жители Республики Башкортостан! Правила пожарной безопасности должны соблюдаться на предприятиях», — говорится в заявлении на сайте регионального ведомства.

Ликвидация открытого горения зарегистрирована в 00:22, тогда как полной ликвидации удалось добиться только к 04:33. По предварительным данным СК России по региону, инцидент имеет признаки преступления по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека, передавал ФАН.