Школьники ДНР впервые сдадут ЕГЭ на территории республики

Донецк, 26 января. Учащиеся Донецкой Народной Республики получили возможность сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в образовательных учреждениях по месту проживания.

Начальник сферы образования и науки в республике Любовь Волкова заявила, что это стало возможно во многом благодаря тесному сотрудничеству Министерства образования и науки ДНР с Министерством просвещения Российской Федерации. Рабочая группа разработала план организации проведения ЕГЭ по базовым программам среднего общего образования, заявила Волкова.

Ученики школ республики сдают ЕГЭ с 2016 года. Однако для этого им приходилось выезжать на территорию Ростовской области.

Ранее система проведения ЕГЭ подверглась критике нескольких российских чиновников. В связи с этим президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений по вопросам ее корректировки.