«Вакцинный национализм» обойдется мировой экономике в 9,2 трлн долларов

Женева, 26 января. Национализм в области вакцин является не только моральной, но экономической ошибкой, которая обойдется миру в 9,2 триллиона долларов, заявила Всемирная организация здравоохранения.

На брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил результаты проверки о справедливом распределении вакцин, которую проводил Международный фонд исследования коммерции. Согласно исследованию, из 9,2 триллиона долларов почти половина убытков (4,5 триллиона долларов) придется на «успешные» из глобальных экономик.

Так, США ожидают экономические издержки до 1,38 триллиона долларов. Великобританию до 146 миллиардов долларов, а Германию до 248 миллиардов долларов, если вакцинацию пройдут не все страны мира.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обвинил богатые страны в «вакцинном национализме». Он заявил, что соперничество за вакцину от коронавируса идет в ущерб более бедным государствам.