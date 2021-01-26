Витамин D может войти в список профилактических средств в Ирландии

Дублин, 26 января. Прием витамина D существенно снижает риски заразиться коронавирусом и развития тяжелой формы COVID-19. К такому выводу пришли ирландские ученые, передает Irish Independent.

Специалисты в своем исследовании опирались на опыт иностранных коллег. На основе результатов проведенной работы эксперты призвали правительство внести витамин D в перечень предупреждающих инфицирование средств. Наряду с данной рекомендацией ученые предложили включить в список мытье рук, соблюдение социальной дистанции, ношение масок и проветривание помещений.

«Прием витамина D способен значительно снизить риск заражения коронавирусом, уберечь от тяжелого течения болезни, а также летального исхода», — говорится в заявлении авторов исследования.

Ранее их коллеги из Великобритании оценили вероятность роста смертности из-за появления нового штамма коронавируса — B117. По их словам, данный фактор может спровоцировать скачок летальных случаев на 30-40%.