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Успенская пожаловалась на мужа, который 30 лет жил за ее счет

Успенская пожаловалась на мужа, который 30 лет жил за ее счет

Москва, 26 января. Певица Любовь Успенская сожалеет, что не заключила брачный контракт с Александром Плаксиным. Артистке предстоит тяжелый развод, в результате которого она может многое потерять.

Королева русского шансона решилась официально оформить развод с Плаксиным, который сейчас живет в Лос-Анджелесе вместе с дочерью Татьяной. Много лет назад супруги разбежались по разным странам. 

Певица не намерена уступать супругу имущество, передает НТВ. В США у нее есть роскошные апартаменты стоимостью 74 млн рублей, в которых и живет сейчас Плаксин. Сама Успенская обитает в уютном особняке в Подмосковье. Риелторы оценивают дом певицы в 150 млн рублей.

«Если бы я была поумнее, то заключила бы с мужем в свое время брачный контракт. Он 30 лет меня использовал. Пожил за мой счет, а теперь он хочет все делить», — негодует певица.

Успенская пожаловалась на мужа, который 30 лет жил за ее счет

Месяц назад Успенская рассказала, что написала завещание. Однако артистка поспешила успокоить поклонников, заверив, что с ее здоровьем все в порядке. Чьи имена указаны в документе певица не разглашает. Однако не исключено, что после раздела имущества с супругом завещание придется переписывать.

Сразу после празднования Нового года Успенская призналась, что начало 2021-го стало дня нее самым лучшим. Оказывается, звезда смогла помириться со своей дочерью Татьяной Плаксиной, скандал с которой почти год обсуждала вся страна. В середине декабря СМИ сообщили, что Татьяна решила завязать с наркотиками и пройти реабилитацию. 

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