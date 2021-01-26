Успенская пожаловалась на мужа, который 30 лет жил за ее счет

Москва, 26 января. Певица Любовь Успенская сожалеет, что не заключила брачный контракт с Александром Плаксиным. Артистке предстоит тяжелый развод, в результате которого она может многое потерять.

Королева русского шансона решилась официально оформить развод с Плаксиным, который сейчас живет в Лос-Анджелесе вместе с дочерью Татьяной. Много лет назад супруги разбежались по разным странам.

Певица не намерена уступать супругу имущество, передает НТВ. В США у нее есть роскошные апартаменты стоимостью 74 млн рублей, в которых и живет сейчас Плаксин. Сама Успенская обитает в уютном особняке в Подмосковье. Риелторы оценивают дом певицы в 150 млн рублей.

«Если бы я была поумнее, то заключила бы с мужем в свое время брачный контракт. Он 30 лет меня использовал. Пожил за мой счет, а теперь он хочет все делить», — негодует певица.

Месяц назад Успенская рассказала, что написала завещание. Однако артистка поспешила успокоить поклонников, заверив, что с ее здоровьем все в порядке. Чьи имена указаны в документе певица не разглашает. Однако не исключено, что после раздела имущества с супругом завещание придется переписывать.

Сразу после празднования Нового года Успенская призналась, что начало 2021-го стало дня нее самым лучшим. Оказывается, звезда смогла помириться со своей дочерью Татьяной Плаксиной, скандал с которой почти год обсуждала вся страна. В середине декабря СМИ сообщили, что Татьяна решила завязать с наркотиками и пройти реабилитацию.