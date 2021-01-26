Словакия выступила против постоянного санкционного давления на РФ

Прага, 26 января. Европейский союз не намерен опираться на бесконтрольный поток санкций в отношении России для достижения конкретных целей, заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

Он отметил, что данная проблема должна стать основной темой обсуждения во время визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву. По сообщениям МИД РФ, встреча должна состояться в начале февраля.

Корчок заявил, что ЕС должен применять санкции с осторожностью и только в том случае, если есть веские причины. По его мнению, нужно дать российской стороне шанс организовать справедливое судебное разбирательство в отношении блогера Алексея Навального. ЕС намерен доказать РФ отсутствие желания введения необъективных санкций.

После незаконных протестных акций в Москве состоялось очередное заседание ЕС. По его итогам не было получено ни одного предложения о введении санкций в адрес РФ.