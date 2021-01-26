СМИ перечислили имена тщательно скрывающих свою личную жизнь артистов

Москва, 26 января. Некоторые известные мужчины из российского шоу-бизнеса неохотно рассказывают о своей личной жизни, а светские мероприятия посещают без супруг.

Шоумен Тимур Родригес как раз из таких артистов. О его браке с Анной Девочкиной фанаты узнали только после свадьбы. Поклонники поняли, что их кумир не свободен, только когда телеведущий выложил в соцсети фотографию с детьми, передает infox.ru.

Супруга актера Гоши Куценко Ирина Скрипченко тоже из мира шоу-бизнеса, однако увидеть совместные фотографии пары крайне трудно. Влюбленные тщательно оберегают свою личную жизнь.

Актер и телеведущий Иван Ургант посещает множество мероприятий, но чаще всего один. Артист знаком со своей женой Натальей Кикнадзе со школьной парты, но поженились влюбленные гораздо позже. Эта пара считается одной из самых надежных и стабильных в российском шоу-бизнесе.

Лидер музыкальной группы «Звери» Рома Зверь долгое время прятал свою вторую половину Марину Билык, даже после того, как она стала его женой. Девушка избегала массовых мероприятий, больше предпочитая домашний уют. Среди других артистов, которые не любят выставлять напоказ свою личную жизнь, шоумен и юморист Сергей Светлаков, актер и певец Семен Слепаков, актер Андрей Бурковский.

А вот звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский выставил отношения с матерью своего ребенка на всеобщее обозрение. Он заявил, что его жена манипулирует их дочерью в погоне за пиаром.