Первый случай заражения хантавирусом подтвердили в украинском Львове

Львов, 26 января. Мужчина пожаловался на высокую температуру и боль в области поясницы. Врачи выяснили, что пациент заражен хантавирусом.

Житель Дрогобычского района пришел в Львовскую областную инфекционную больницу. Он заявил, что испытывает проблемы с мочеиспусканием, которые сопровождаются повышенной температурой, болью в мышцах и поясничном отделе.

Врачи диагностировали пациенту геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, вызываемую хантавирусом. Анализы мужчины отправили в Киев для более подробного изучения. Столичные медики подтвердили опасения львовских коллег, передает Zaxid.net со ссылкой на главного санитарного врача Львовской области Наталию Тимко.

Основными носителями хантавируса являются грызуны. Люди могут подцепить этот вирус во время контакта с крысами или при вдыхании паров от выделения грызунов. Обычно хантавирус не передается от человека к человеку.

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