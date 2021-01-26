Харламов растрогал поклонников, показав как дочка признается ему в любви

Москва, 26 января. Юморист Гарик Харламов поделился с поклонниками милым рисунком своей дочери Насти, которая после развода живет с мамой.

Харламов прожил с актрисой Кристиной Асмус в браке почти восемь лет. Свою дочку обожают оба родителя. Шоумен, сам выросший в неполной семье, часто переживает, как их развод может отразиться на Насте. Он старается окружить дочку вниманием и как можно чаще видеться с ней.

Девочка отвечает папе взаимностью. Для него она нарисовала признание в любви, которым шоумен решил поделиться с поклонниками.

«Немного дочкиной милоты добавлю к себе в ленту! Всем папам желаю того же», — подписал он снимок в Instagram.

Настя нарисовала дерево, с ярким солнцем и сердечками. В углу она старательно вывела: «Папа, я тебя люблю».

Фолловеры шоумена были растроганы рисунком. Многие обратили внимание, что нарисованное малышкой дерево значит очень многое.

«А почему дерево? Возможно, вы у нее ассоциируетесь с чем-то большим, теплым, ярким и в то же время мощным. Под деревом можно укрыться, а можно и валяться под ним, радуясь солнышку», — пишет пользователь под ником julia13june.

«Папа для дочки — крепкий фундамент. Дерево нарисовано с корнями и стоит на земле», — добавила tanushkason.

«И дерево такое основательное. Ребенок любит и опирается на папу», — подчеркнула yulia_ursova.

В начале января Насте исполнилось семь лет. Ее папе пришлось исполнить обещание: в качестве подарка он завел для дочки аккаунт в TikTok. Подписчики пришли в восторг от фотографии юной дочери Харламова и Асмус.