Юрист назвала условия для получения высокой пенсии в России

Москва, 26 января. Получить повышенную пенсию можно путем устройства на гражданскую и военную службу. Еще один способ заключается в самостоятельном формировании накоплений.

Лимит на предельную зарплату, которая влияет на будущую пенсию, составляет в этом году 110 тысяч рублей. Зарабатываемое свыше этой суммы никак не учитывается при формировании будущих пенсионных выплат, пояснила юрист Любовь Шурыга в беседе с «МК».

Копить максимальные ежегодные пенсионные балы нужно на протяжении всей трудовой деятельности. Это позволит рассчитывать в дальнейшем на социальные выплаты в размере порядка 40 тысяч рублей.

Однако более эффективной является пенсия, выплачиваемая государственным гражданским и военным служащим. Если бы военный решил сменить сферу деятельности и достиг возраста пенсии, то он может получать сразу две пенсионных выплаты, пояснила юрист.

Власти Московской области решили поддержать региональных пенсионеров дополнительными выплатами. Рассчитывать на них могут пожилые граждане с доходом ниже прожиточного минимума.