После расставания с Давой Бузова устроила жаркие танцы со стулом

Москва, 26 января. Телеведущая и певица Ольга Бузова решила с размахом отметить свое 35-летие. Instagram российских селебрити переполнили видео с торжества звезды «Дома-2».

Коллега Бузовой Ксения Бородина опубликовала в Stories короткое видео, на котором Ольга исполняет довольно откровенные па: девушка страстно изгибает спину и приседает, оперевшись рукой на спинку стула. Именинница надела ультракороткое платье ярко-красного цвета, тем самым демонстрируя стройные ноги. На видео попали два зрителя, перед которыми телеведущая решила похвастаться жарким танцем. Среди них оказалась телеведущая Алена Жигалова.

Известно, что девушка устроила две грандиозные вечеринки в честь своего дня рождения. Первая состоялась 20 января, где присутствовал ее молодой человек Давид Манукян. Однако спустя несколько дней пара рассталась. Ольга обвинила Даву в рукоприкладстве и изменах. Второй торжественный вечер — 25 января — певица праздновала без избранника.

Бузова организовала вечеринку в банкетном зале Orion Hall в Москве. Украшением праздника стали выступления воздушных гимнастов и цирковых артистов. Чествовать Бузову пришли многочисленные звезды отечественного шоу-бизнеса, в числе которых юмористы Михаил Галустян, Тимур Батрутдинов, телеведущий Андрей Малахов, Ксения Бородина с мужем бизнесменом Курбаном Омаровым, певица Лолита и многие другие. Также рядом Ольгой была ее сестра Анна.

Однако вечер не прошел без драматической нотки. В числе приглашенных знаменитостей была продюсер Яна Рудковская, которая вступила в словесную перепалку с подругами Бузовой.