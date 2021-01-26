Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес
  /  Обновлено: 

После расставания с Давой Бузова устроила жаркие танцы со стулом

После расставания с Давой Бузова устроила жаркие танцы со стулом

Москва, 26 января. Телеведущая и певица Ольга Бузова решила с размахом отметить свое 35-летие. Instagram российских селебрити переполнили видео с торжества звезды «Дома-2».

Коллега Бузовой Ксения Бородина опубликовала в Stories короткое видео, на котором Ольга исполняет довольно откровенные па: девушка страстно изгибает спину и приседает, оперевшись рукой на спинку стула. Именинница надела ультракороткое платье ярко-красного цвета, тем самым демонстрируя стройные ноги. На видео попали два зрителя, перед которыми телеведущая решила похвастаться жарким танцем. Среди них оказалась телеведущая Алена Жигалова.

После расставания с Давой Бузова устроила жаркие танцы со стулом

Известно, что девушка устроила две грандиозные вечеринки в честь своего дня рождения. Первая состоялась 20 января, где присутствовал ее молодой человек Давид Манукян. Однако спустя несколько дней пара рассталась. Ольга обвинила Даву в рукоприкладстве и изменах. Второй торжественный вечер — 25 января — певица праздновала без избранника.

Бузова организовала вечеринку в банкетном зале Orion Hall в Москве. Украшением праздника стали выступления воздушных гимнастов и цирковых артистов. Чествовать Бузову пришли многочисленные звезды отечественного шоу-бизнеса, в числе которых юмористы Михаил Галустян, Тимур Батрутдинов, телеведущий Андрей Малахов, Ксения Бородина с мужем бизнесменом Курбаном Омаровым, певица Лолита и многие другие. Также рядом Ольгой была ее сестра Анна.

Однако вечер не прошел без драматической нотки. В числе приглашенных знаменитостей была продюсер Яна Рудковская, которая вступила в словесную перепалку с подругами Бузовой.

Новости партнеров