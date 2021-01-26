IT-специалист назвал способы обнаружить утерянный телефон без геолокации

Москва, 26 января. Обнаружить смартфон можно с помощью геолокации. Но есть способ, когда его можно найти и без включенного GPS. Об этом рассказал специалист Евгений Кашкин.

Геолокацию используют производители навигаторов, программного обеспечения и компании, которые собирают данные о пользователе для предоставления ему товаров и услуг. Об этом рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

В современных устройствах есть специальная функция, которая позволяет определить местонахождение смартфона. Главное, чтобы была регистрация в Google или ICloud. Полностью скрыть местоположение гаджета нельзя, так как подключение происходит автоматически к вышкам сотовых операторов, пишет «Прайм».

Если смартфон потерялся, то нужно обратиться в полицию с заявлением и указанным IMEI-кодом. Телефон смогут найти и без геолокации. Обнаружить гаджет помогут геотеги. Их можно найти в соцсетях и приложениях по обмену контента, заключил эксперт.

Чтобы обезопасить телефон от потери важных данных, специалисты советуют установить пароль на сим-карту. Ограничить доступ злоумышленникам к содержащейся информации могут надежные способы идентификации пользователя по лицу, отпечатку пальца или сложный графический пароль.