Онкобольные дети на Украине получали просроченные лекарства

Киев, 26 января. Для онкобольных детей на Украину поставлялись медикаменты с истекшим сроком действия. Об этом сообщила врач-инфекционист, внештатный специалист Минздрава страны Ольга Голубовская, подчеркнув, что подобного не было ни при одном коррупционере.

В эфире телеканала «Украина 24» врач заявила, что в сфере международных закупок медикаментов всегда есть коррупция. Чтобы этого избежать, необходимо наладить работу антикоррупционных органов.

«Я к депутатам обращаюсь: вы же народные депутаты государства Украина! Вы можете довести дело с международными закупками до конца?» — заявила Голубовская.

Основной проблемой она назвала тот факт, что договоры на поставку лекарств с международными организациями засекречены. С ними не могут ознакомиться даже народные депутаты.

«Так это вопросы не к международным организациям — они деньги зарабатывают, какая им разница: в Зимбабве зарабатывать или Украине? Какая страна позволит вот такой беспредел, там они и будут зарабатывать. Это вопрос к тем, кто подписал эти договоры», — подчеркнула специалист Минздрава.

На проблемы с обеспечением жителей Украины доступными лекарствами общественные деятели и отдельные политики давно обращали внимание. В частности, экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила, что украинцам с такими низкими заработными платами ничего не остается, кроме как молиться богу в случае заболевания COVID-19 или лечиться «калинкой-малинкой».

По ее словам, столь плачевное положение дел в стране является делом рук правительства. И проявилось это не только в пандемию, речь идет об общем упадке медицины. Савченко добавила, что квалифицированные медработники могут покинуть страну, если получат выгодные предложения.