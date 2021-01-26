Украинский депутат отказался покидать свою фракцию из-за санкций США

Киев, 26 января. Президент Украины Владимир Зеленский предложил члену фракции «Слуга народа» Александру Дубинскому добровольно покинуть партию из-за санкций США.

Дубинский предложение украинского лидера отверг, сказав, что ничего не нарушал, и оправдываться ему не перед кем. Парламентарий попытался главу страны переубедить, однако цель достигнута не была — президент отшутился и покинул заседание под аплодисменты остальных представителей партии «Слуга народа».

Зеленский, по версии СМИ, предложил Дубинскому не подставлять партию. Лидер Украины, как утверждает источник, сам бы незамедлительно покинул ряды парламентской фракции, попав под санкции США.

Минфин Соединенных Штатов недавно опубликовал санкционный список в который вошли семь украинских граждан. Американская сторона обвиняет их во вмешательстве в выборы США.

Недавно ФАН опубликовал статью о стремлении украинских политиков угодить новым американским властям. Эксперты уверены, что администрация президента Джо Байдена будет использовать Украину против России, передавал «Царьград». А директор Украинского института политики Руслан Бортник назвал действия Киева «крысиными бегами» за право стать «любимой женой Байдена».