Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Сенат США одобрил кандидатуру Джанет Йеллен на должность министра финансов

Сенат США одобрил кандидатуру Джанет Йеллен на должность министра финансов

Вашингтон, 26 января. Сенат Конгресса США утвердил нового главу министерства финансов. Впервые за историю американского правительства ведомство возглавила женщина, а именно Джанет Йеллен.

Кандидатуру политика на пост министра выдвинул глава Белого дома Джозеф Байден. Его предложение поддержали больше половины сенаторов, что составило необходимое для одобрения число голосов. Плебисцит проводился в прямом эфире и транслировался на сайте Сената США.

Йеллен выступила с инициативой о сокращении использования криптовалюты. По ее словам, виртуальные деньги зачастую становятся предметом незаконной деятельности. Глава Минфина США и ее коллеги по администрации Белого дома отметили, что отрицательно относятся к такой разновидности цифровой валюты.

Новости партнеров