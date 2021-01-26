Сенат США одобрил кандидатуру Джанет Йеллен на должность министра финансов

Вашингтон, 26 января. Сенат Конгресса США утвердил нового главу министерства финансов. Впервые за историю американского правительства ведомство возглавила женщина, а именно Джанет Йеллен.

Кандидатуру политика на пост министра выдвинул глава Белого дома Джозеф Байден. Его предложение поддержали больше половины сенаторов, что составило необходимое для одобрения число голосов. Плебисцит проводился в прямом эфире и транслировался на сайте Сената США.

Йеллен выступила с инициативой о сокращении использования криптовалюты. По ее словам, виртуальные деньги зачастую становятся предметом незаконной деятельности. Глава Минфина США и ее коллеги по администрации Белого дома отметили, что отрицательно относятся к такой разновидности цифровой валюты.