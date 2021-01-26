Вера Брежнева исполнила зажигательный танец в шароварах

Москва, 26 января. Певица Вера Брежнева поделилась кадрами с фотосессии, представ перед поклонниками в элегантном монохромном образе.

Не так давно артистка вернулась из отпуска: несколько недель звезда отдыхала на горнолыжном курорте вместе с супругом Константином Меладзе. Морозный воздух пошел на пользу, и певица с хорошим настроением приступила к работе.

В понедельник Брежнева отправилась на съемку для рекламы собственной линии косметики. Ее стилист показала в сторис Instagram видео с фотосессии. Артистка оделась в стиле монохром: черную водолазку дополнили брюки-шаровары и ботильоны на шпильке. Пояс в виде золотой цепочки добавил образу блеска и подчеркнул идеальную талию звезды. Брежнева собрала волосы в хвост и сделала нюдовый макияж.

Демонстрируя наряд, певица с улыбкой продефилировала и сплясала зажигательный танец.

Ранее экс-участница «ВИА Гры» поделилась откровенными подробностями семейной жизни. По ее словам, Меладзе «может и по столу ударить». Несмотря на то, что между супругами сейчас царит абсолютная идиллия, добиться взаимопонимания было нелегко. Прежние конфликты звезда объяснила свойственной ей эмоциональностью, однако со временем она научилась проявлять мудрость и «сглаживать углы».

Своим поклонникам Брежнева дала несколько советов, как сохранить семейные отношения. По словам звезда, не надо пытаться перевоспитывать любимого человека, особенно в браке.