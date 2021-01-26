Режиссер Джордж Лукас спас карьеру будущей звезды «Звездных войн»

Вашингтон, 26 января. Голливудская звезда Харрисон Форд пришел к успеху не сразу. До знакомства с режиссером Джорджем Лукасом актеру приходилось работать слесарем на студии.

Путь Харрисона Форда в большом кинематографе начался с истории, которая стоила карьеры другому актеру. Однажды на студию пришел разгневанный Лукас, который был очень недоволен исполнителем главной роли в своем фильме. Он заметил молодого Форда, который на тот момент работал слесарем, и предложил ему принять участие в съемках, пишет «Царьград».

Режиссер был настолько впечатлен талантом и харизмой молодого артиста, что утвердил Форда на главную роль. После этого они еще долгое время работали в тандеме в других проектах.

В декабре портал IMDb составил список самых популярных сериалов в 2020 году. В пятерку лидеров вошел проект «Мандалорец», который является частью киновселенной «Звездные войны».