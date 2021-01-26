Ученые из США спрогнозировали последствия ядерной войны на Земле

Нью-Брансуик, 26 января. Главный удар от ядерной войны на Земле придется по климату. К такому выводу пришли ученые из Ратгерского университета в США.

Исследователи создали модели шести сценариев боевых действий. Особое внимание было уделено экваториальной части Тихого океана. Вместе с этим был рассмотрен вариант ядерной войны между США и Россией, а также Индией и Пакистаном. Специалисты считают, что применение ядерного оружия вызовет крупные пожары, из-за чего в верхние слои атмосферы попадут миллионы тонн сажи и заблокирует солнечный свет.

Самым серьезным может оказаться климатическое явление длительностью семь лет. Так называемое ядерное Ниньо приведет к исчезновению осадков на территории между Индийским и Тихим океанами. Тотальная засуха будет сопровождаться понижением температуры воздуха.

Вдоль экватора в Тихом океане может остановиться подъем глубоководных холодных вод. Это приведет к значительному снижению питательных веществ, что вызовет гибель пищевых цепочек.

США ранее допустили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений с Россией. В Москве ответили, что готовы к обсуждениям на эту тему.