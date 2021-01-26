Байден сомневается в возможности вынесения Трампу обвинительного приговора

Вашингтон, 26 января. Президент США Джо Байден поддержал импичмент своего предшественника Дональда Трампа. Об этом глава государства заявил в интервью телекомпании CNN.

Сторонники процедуры импичмента Трампа не смогут набрать необходимое количество голосов в Конгрессе США, отметил Байден. Бывшему президенту вряд ли вынесут обвинительный приговор, так как предложение должны одобрить как минимум 17 республиканцев.

«Сенат поменялся с тех пор, когда я работал там, но он поменялся не настолько», — отметил президент США.

Демократы объявили дату начала процедуры по объявлению импичмента Трампу. Процесс был запущен 25 января в 19:00 вечера, передает «Царьград».