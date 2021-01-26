Восстановление иммунитета после COVID-19 может занять до двух месяцев

Москва, 26 января. Переболевшие COVID-19 могут наблюдать пониженный иммунитет в течение полутора-двух месяцев после выздоровления. Чаще всего это проявляется в виде усталости и сонливости.

Однако через несколько месяцев иммунная система приходит в норму. Клинически такое явление проявляется в виде симптома астенизации, пояснил глава Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян в беседе с «Известиями».

Вырабатываемый организмом естественный иммунитет считается более стойким, чем после вакцины. Однако это правило не работает в ситуации с коронавирусом, так как в организме не всех переболевших появляются антитела. Если человек перенес COVID-19 в легкой форме, то ему лучше сделать прививку препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», так как вакцина спровоцирует выработку более сильных антител.

Человеческий организм становится особенно уязвимым в холодное время года. Врачи рассказали, какие полезные привычки позволят укрепить иммунитет зимой.