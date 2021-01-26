Главный инфекционист США рассказал о пользе ношения сразу двух масок

Вашингтон, 26 января. Двухслойная маска гораздо эффективнее препятствует распространению COVID-19. Об этом рассказал глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Ношение двух масок сократит риск попадания в организм вирусов и выделений от другого человека. В общественных местах рекомендуется надевать двухслойную маску, которая плотно прилегает к носу и рту. Инфекционист отметил, что в местах большого скопления людей многие носят респиратор с клапаном, передают американские СМИ.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США призвали граждан соблюдать дистанцию, пользоваться средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

В конце декабря Фаучи спрогнозировал ухудшение эпидемиологической ситуации в США. Его прогноз обусловлен стремлением американцев путешествовать на новогодних каникулах.