Фотографию покойной Жанны Фриске разместили на листовке ритуального бюро

Москва, 26 января. Изображение экс-солистки поп-группы «Блестящие» Жанны Фриске на рекламной листовке ритуального бюро «Мемориал века» вызвало резонанс в Сети.

На листовке появилось изображение надгробного памятника и фотография певицы. Снимок сопровождался надписью «Вечная память в наших сердцах». Рекламный буклет вызвал шквал критики в Сети. Глава агентства «Мемориал века» Андрей Артемьев признался, что фото исполнительницы было использовано ради сохранения памяти о ней, передает РИА Новости.

«Хотелось и о человеке память сохранить. Даже представить не мог (такого резонанса. — Прим. ФАН)», — заявил Артемьев.

Ритуальное бюро, по словам Артемьева, пытается следовать миссии по сохранению вечной памяти. Буклет с изображением российской поп-звезды разносят по подъездам домов. Если у родных и близких Жанны Фриске будут претензии, то ее снимок уберут, резюмировал Артемьев.

Телеведущий Дмитрий Шепелев недавно рассказал, какую музыку предпочитает сын Жанны Фриске. Семилетний Платон слушает песни Nirvana и Rammstein, хотя в детстве увлекался композициями Gummy Bear.