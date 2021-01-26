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Волочкова после бани показала шпагат на снегу, прикрывшись одним веником

Волочкова после бани показала шпагат на снегу, прикрывшись одним веником

Москва, 26 января. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова восстанавливает силы в бане после пышного празднования юбилея. На помощь она позвала настоящего целителя.

Танцовщица с размахом отметила 20 января свой юбилей, ей исполнилось 45 лет. Своих знаменитых гостей она развлекала постановкой, в которой исполнила главную роль. Праздник продолжался несколько дней.

На своей странице в Instagram она призналась, что была истощена после подготовки представления. Чтобы восстановить силы, ее подруга привезла ей из Сочи целителя, который работает «и с суставами, и с мышцами, и с энергетикой, восстанавливает и исцеляет даже очень тяжелые заболевания».

Волочкова после бани показала шпагат на снегу, прикрывшись одним веником

После целительных процедур Волочкова отправилась в баню — она неоднократно рассказывала, как обожает париться. Выйдя из парной, обнаженная балерина не бросилась в снег, как это обычно делают любители саун, а привычно села на шпагат, прикрыв тело веником.

«Не страшны ни холод, ни жара», — подчеркнула звезда.

Волочкова после бани показала шпагат на снегу, прикрывшись одним веником

Отметим, Волочкова далеко не единственная звезда отечественного шоу-бизнеса, любящая показывать свою растяжку поклонникам. Ранее ФАН составил топ-10 шпагатов звезд. В рейтинге, к примеру, оказалась телеведущая Ксения Собчак, которая своим шпагатом обязана занятиям йогой. Она отказалась от мяса и вплотную занялась своим телом. Часто в Сети появляются снимки, на которых экс-политик демонстрирует свои успехи. 

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