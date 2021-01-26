Волочкова после бани показала шпагат на снегу, прикрывшись одним веником

Москва, 26 января. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова восстанавливает силы в бане после пышного празднования юбилея. На помощь она позвала настоящего целителя.

Танцовщица с размахом отметила 20 января свой юбилей, ей исполнилось 45 лет. Своих знаменитых гостей она развлекала постановкой, в которой исполнила главную роль. Праздник продолжался несколько дней.

На своей странице в Instagram она призналась, что была истощена после подготовки представления. Чтобы восстановить силы, ее подруга привезла ей из Сочи целителя, который работает «и с суставами, и с мышцами, и с энергетикой, восстанавливает и исцеляет даже очень тяжелые заболевания».

После целительных процедур Волочкова отправилась в баню — она неоднократно рассказывала, как обожает париться. Выйдя из парной, обнаженная балерина не бросилась в снег, как это обычно делают любители саун, а привычно села на шпагат, прикрыв тело веником.

«Не страшны ни холод, ни жара», — подчеркнула звезда.

Отметим, Волочкова далеко не единственная звезда отечественного шоу-бизнеса, любящая показывать свою растяжку поклонникам. Ранее ФАН составил топ-10 шпагатов звезд. В рейтинге, к примеру, оказалась телеведущая Ксения Собчак, которая своим шпагатом обязана занятиям йогой. Она отказалась от мяса и вплотную занялась своим телом. Часто в Сети появляются снимки, на которых экс-политик демонстрирует свои успехи.