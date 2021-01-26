Отказ Евросоюза от санкций против Москвы объяснили в Совфеде РФ

Москва, 26 января. Руководство Европейского союза изменило тактику в отношении России. С чем связано такое решение, рассказал глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев.

Политик напомнил, что существует два сценария поведения властей в конфликтных ситуациях. Первый заключается в продолжении диалога вопреки различным разногласиям сторон, а второй предполагает несогласие с позицией оппонента, сопровождающееся ограничениями. До последнего момента «европейское пространство» использовало исключительно второй подход, однако его бесперспективность дала о себе знать.

«Накоплен определенный опыт, который указывает на то, что такой язык в отношениях с Россией не проходит», — приводит слова Косачева газета «Известия».

При этом Евросоюз вынужден сейчас справляться с глубоким политическим кризисом, спровоцированным пандемией коронавируса. По словам руководителя Центра изучения политических трансформацией ИНО Алексея Албу, ситуация внутри ЕС продолжит накаляться.