Россиянам раскрыли максимальный возраст для вакцинации от коронавируса

Москва, 26 января. Для большинства граждан старше 85 лет делать прививку от коронавируса бессмысленно, заявила доктор биологических наук и научный сотрудник РАН Анча Баранова.

Вакцинацию необходимо проходить пациентам в возрастной категории от 65 до 80 лет. Если человек находится в промежутке между 80 и 85 годами, его лечащему врачу следует решить, стоит ли делать прививку. Рекомендации связаны со степенью целесообразности процедуры для тех или иных граждан, так как подавляющее большинство разработчиков испытали свой препарат на добровольцах старше 65 лет.

«У пожилых возраст имеет значение. Чем старше человек, тем хуже работает его иммунная система», — отметила Баранова в беседе с «Лентой.ру».

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