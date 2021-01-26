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Звезда «Уральских пельменей» Михалкова удивила фанатов опасным хобби

Звезда «Уральских пельменей» Михалкова удивила фанатов опасным хобби

Москва, 26 января. Актриса Юлия Михалкова нашла для себя необычное увлечение. В свободное время звезда берет уроки по метанию ножей в стену.

Поклонники привыкли видеть Михалкову в нежных и женственных образах. Однако мало кто подозревал, что за этой хрупкостью скрывается настоящий боец. В одном из своих видео в социальной сети Instagram звезда поделилась содержимым своей дамской сумочки. В ней оказались ножницы, гвозди, вилки и ножи.

Затем появляются кадры, на которых актриса бросает оружие в воображаемого противника. Лицо Михалковой выражает сосредоточенность и серьезность. За всем процессом внимательно наблюдает наставник артистки.

«Полезный навык, в жизни пригодится!» — шутит звезда.

Звезда «Уральских пельменей» Михалкова удивила фанатов опасным хобби

Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени» год назад ради карьерного роста. Она объяснила, что больше не хочет быть просто «смешной девочкой». Сейчас звезда занимается развитием своих проектов и почти не общается с бывшими коллегами. Участница «Уральских пельменей» Илана Юрьева подтвердила, что не поддерживает связь с Михалковой.

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