Звезда «Уральских пельменей» Михалкова удивила фанатов опасным хобби

Москва, 26 января. Актриса Юлия Михалкова нашла для себя необычное увлечение. В свободное время звезда берет уроки по метанию ножей в стену.

Поклонники привыкли видеть Михалкову в нежных и женственных образах. Однако мало кто подозревал, что за этой хрупкостью скрывается настоящий боец. В одном из своих видео в социальной сети Instagram звезда поделилась содержимым своей дамской сумочки. В ней оказались ножницы, гвозди, вилки и ножи.

Затем появляются кадры, на которых актриса бросает оружие в воображаемого противника. Лицо Михалковой выражает сосредоточенность и серьезность. За всем процессом внимательно наблюдает наставник артистки.

«Полезный навык, в жизни пригодится!» — шутит звезда.

Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени» год назад ради карьерного роста. Она объяснила, что больше не хочет быть просто «смешной девочкой». Сейчас звезда занимается развитием своих проектов и почти не общается с бывшими коллегами. Участница «Уральских пельменей» Илана Юрьева подтвердила, что не поддерживает связь с Михалковой.