«Совет Матерей» высказался по поводу рекомендации рожать в масках при COVID-19

Москва, 26 января. Минздрав рекомендовал надевать маски на рожениц с COVID-19 или с подозрением на болезнь. Мнение об этой мере профилактики высказала главный редактор журнала «Роды» Татьяна Буцкая.

Хирургическая маска, по обновленным рекомендациям Минздрава, должна находиться на лице женщины во время родов. Правило относится только к тем роженицам, у которых диагностирована коронавирусная инфекция или есть подозрение на нее.

При этом маску можно снимать во время потуг. Специалисты министерства заметили, что важно сохранить баланс между соблюдением мер социального дистанцирования и необходимостью поддержки во время важных этапов, таких как беременность и роды.

Главный редактор журнала «Роды», идеолог «Совета Матерей», управляющий партнер ГК «Выбор родителей» Татьяна Буцкая выразила свое мнение по поводу этого нововведения. Она назвала рекомендацию достаточно «странной», если не забывать о том, что врачи при родах находятся в средствах индивидуальной защиты.

«Знаете, есть такое выражение: «солнце над рожающей женщиной не должно вставать дважды». Это значит, что роды длятся не более суток. Но все это время находиться в маске, конечно, не очень комфортно. При этом врачи всегда надевают средства индивидуальной защиты. Я не совсем критикую эту рекомендацию. Но хотела бы конкретно по данному пункту запросить разъяснения Минздрава», — заявила Буцкая.

Она добавила, что в каждой больнице, не только в родильном отделении, есть красная зона. При этом в них больные COVID-19 не лежат в медицинских масках.

Новые рекомендации Минздрава стали известны накануне. Согласно им, роды принимаются в индивидуальных помещениях. При этом число медицинского персонала сведено к минимуму.