Больного коронавирусом украинца выгнали из дома в Польше

Варшава, 26 января. В польском городе Отвоцк украинца с диагнозом COVID-19 выгнали из арендуемой квартиры на улицу. Разрешить конфликт помогли сотрудники полиции.

Как сообщает польский портал Wnp.pl, инцидент произошел в минувшую субботу, 23 января. К полицейским подошел мужчина и попросил помощи. Он рассказал, что попал в больницу из-за несчастного случая на работе. Пока он был в стационаре, ему сделали тест, который подтвердил, что он заразился коронавирусом. После оказания помощи бригада скорой отвезла мужчину домой, чтобы он оставался на карантине.

Украинец сообщил о произошедшем домовладельцу, который попросил его собрать вещи, поскольку придется временно пожить в другой квартире. Украинец вышел с багажом на улицу, но обещанный транспорт так не явился, а когда он захотел вернуться в съемную квартиру, соседи по комнате, опасаясь остаться на изоляции, не впустили его.

«Гражданин Украины был в маске, перчатках и сохранял социальную дистанцию», — подчеркнула представитель полиции.

В конфликт вмешались полицейские. Поговорив с хозяином, они добились, чтобы мужчину впустили обратно. Сейчас все соседи помещены на карантин.

Отметим, в конце прошлого года Национальный банк Польши озвучил данные, согласно которым среднегодовое количество украинских трудовых мигрантов, работающих в стране, превышает 800 тыс. человек (при этом МИД Польши сообщал, что до начала коронакризиса на ее территории работало до 3 млн украинцев). Граждане Украины работают на каждом пятом польском предприятии. Трудовые мигранты с Украины уменьшили уровень безработицы в Польше, а также увеличили предложение рабочей силы в стране на 5%.

В беседе с ФАН глава киевского Института развития экономики Александр Гончаров выразил мнение, что сегодня Польша стала главным «насосом» по выкачке квалифицированных кадров с Украины.