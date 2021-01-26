Названо лучшее туристическое направление наступающего курортного сезона

Москва, 26 января. Крым является самым выгодным направлением отдыха по соотношению цены и качества для российских туристов. Об этом сообщил глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Жители России чаще всего покупают путевки в Сочи, однако Крымский полуостров уже этим летом может стать серьезным конкурентом. Если сложить все положительные факторы, то отдых в республике опережает другие популярные курорты, считает Мальцев. По сравнению с предыдущими годами, качество услуг в Крыму значительно выросло, пишет URA.RU.

«В былые годы сервис на полуострове не дотягивал до цен, но сейчас видно, как сильно предприниматели озаботились этим вопросом», — сказал Мальцев.

В этом году туристы стали чаще пользоваться ранним бронированием путевок, подчеркнула заместитель директора крымской туристической компании «Кенеш тур» Оксана Рыбина. По ее мнению, к лету международные границы могут не открыть из-за пандемии COVID-19, но у россиян есть хорошие альтернативы в родной стране, передает «Царьград».

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