Диетолог рассказала о полезных свойствах куркумы

Москва, 26 января. Россиянам раскрыли уникальные свойства обычной куркумы из магазина. Секретами приготовления блюд с этой приправой поделилась диетолог Мария Малышева.

Куркума придает блюдам уникальный вкус, а содержащиеся в ней витамины и микроэлементы помогают поддерживать здоровье, рассказывает Малышева. Куркума, иначе — желтый корень, — это корневище травянистого растения из семейства имбирных. Растет специя в южно-азиатских странах, где может получить достаточно воды и солнечного света. Эта пряность одна из самых древних в мире: ее выращивают уже более 5 тысяч лет, передает Infox.ru.

«Если корень куркумы не используются в свежем виде, то из него делают отвар (варят в течение 40 минут), затем следует сушка в печах и измельчение. Получаемый ярко оранжево-желтый порошок, используют в качестве полезной приправы и красителя на кухнях Бангладеш, Индии, Ирана, Пакистана», — пишет о способах применения растения Малышева.

Куркума уже в течение долгого времени является популярным средством восточной медицины. Но и западные исследователи открыли немало полезных свойств активного ингредиента куркумы — куркумина. Куркумин помогает при лечении язвы, служит для профилактики болезней Паркинсона и Альцгеймера, а также обладает противораковым действием при различных формах онкологических заболеваний и хорошо взаимодействует с некоторыми химиотерапевтическими препаратами. Еще одно полезное соединение, что входит в состав куркумы — курмерон. Это вещество помогает расти эндогенным стволовым клеткам, которые даже могут помочь тканям мозга восстановиться.

Чтобы вещества, которые содержатся в куркуме, усваивались лучше, их следует добавлять в блюда вместе с черным перцем. Пиперин, который содержит душистая специя, увеличивает абсорбцию куркумина.

Ранее диетологи рассказали о полезных свойствах сока граната, который, как и куркума обладает противораковым действием.