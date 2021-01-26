Асмус в дуэте с Петровым пообещала «перебить хейт» фильма «Текст»

Москва, 26 января. Актриса Кристина Асмус отправилась на съемки нового фильма в Санкт-Петербург. Ей досталась одна из ролей в исторической картине про последние дни жизни поэта Сергея Есенина.

Кристина Асмус вновь встретится с командой создателей скандального фильма «Текст». На режиссерском кресле фильма «Декабрь» снова окажется Клим Шипенко. Главную мужскую роль получил Александр Петров. Актриса сразу сказала, что играть возлюбленную Есенина она не будет.

«Фильм про последние дни жизни Сергея Есенина! В роли Есенина — Александр Петров (и да начнется возмущение в комментариях). Но, слава богу, я не Айседору Дункан играю. А то Петров — Есенин, я — Дункан. Мы бы точно перебили хейт фильма «Текст», — написала Асмус в своем Instagram.

Некоторые поклонники уже предвкушают увидеть актрису в новом амплуа. Но без негативных комментариев не обошлось. Кто-то пожаловался на то, что во всех российских картинах играют одни и те же актеры. Другие же съязвили, что роль Дункан Асмус не досталась из-за того, что ей не дали раздеться.

Кристина Асмус не раз привлекала к себе внимание пикантными фотографиями и высказываниями. Особенное внимание к снимкам актрисы поклонники начали проявлять после фильма «Текст», в котором звезда полностью разделась. На днях жгучая брюнетка облачилась в нижнее белье и сделала селфи. Комментаторы вновь разделились на два лагеря: кто-то отметил ее красоту, а другие вновь припомнили скандальную роль.