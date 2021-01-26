Суд изменил статус Люка Бессона в деле об изнасиловании

Париж, 26 января. Французский режиссер Люк Бессон, которого ранее обвиняли в изнасиловании, получил статус свидетеля с правом защиты. Об том сообщил его адвокат Тьерри Марамбер.

Правозащитник Бессона заявил, что такое решение было принято после проведения допроса следственным судьей. Сам режиссер все обвинения отвергает.

Весной 2018 года 28-летняя актриса Сэнд Ван Рой обратилась в отделение полиции по месту проживания с обвинением в адрес 60-летнего режиссера в изнасиловании. По ее словам, надругательство произошло во время встречи актрисы с Бессоном в отеле «Бристоль», находящимся недалеко от Елисейского дворца.

Ван Рой заявила, что режиссер подсыпал ей в чай наркотическое средство, после чего она потеряла сознание и была изнасилована Бессоном. Несмотря на показания девушки, результат токсикологического анализа крови оказался отрицательным.

Недавно итальянская актриса Азия Ардженто заявила, что ее изнасиловал режиссер «Форсажа» Роб Коэн. Инцидент произошел во время съемок боевика «Три икса», рассказала она.