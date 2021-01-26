Marvel готовит перезапуск «Мстителей» с альтернативным сюжетом

Нью-Йорк, 26 января. Новая серия комиксов от компании Marvel Entertainment будет носить название «Перерождение героев» (Heroes Reborn), передает журнал The Hollywood Reporter.

Источник в издании сообщил, что в новой версии «Мстителей» Тони Старк не станет Железным человеком, территория Ваканды так и останется неисследованной, а Капитан Америка погибнет во льдах. По сюжету альтернативной версии, организация «Мстители» осталась в тени. О ее существовании известно лишь охотнику на вампиров Блэйду.

Писатель Джейсон Аарон признался, что этот проект не дал угаснуть его ярким чувствам по отношению к комиксам. По его словам, альтернативные «Мстители» являются «самой дикой историей», которую он когда-либо писал. По разным данным, комиксы появятся в продаже в мае этого года.

В Сети появился трейлер к новому мини-сериалу «Легенды». Проект представляет собой клип-шоу, которое покажет знаковые моменты киновселенной Marvel.