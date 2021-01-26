Байден: разногласия с Россией не помешают обсуждению СНВ-3

Вашингтон, 26 января. Противоречия между Вашингтоном и Москвой не станут поводом для отказа в продлении договора СНВ-3. Об этом заявил новый президент США Джозеф Байден.

Американский лидер обозначил приоритетность двухстороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Он подчеркнул, что соглашение не противоречит отношению США к действиям российских властей.

«Я нахожу, что мы можем и действовать во взаимных интересах наших стран, так и ясно давать понять России, что мы чрезвычайно обеспокоены ее поведением», — пояснил Байден.

Таким образом политик ответил на вопрос, может ли ситуация с Алексеем Навальным стать причиной отказа в продлении СНВ-3, действие которого истекает в феврале этого года.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил продление СНВ-3 с помощником президента США. Об этом сообщила пресс-служба Совета безопасности России.