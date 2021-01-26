Мариупольской предпринимательнице угрожают расправой за скидки для русскоязычных

Киев, 26 января. Украинские националисты угрожают убийством владелице ветклиники Галине Лекуновой в Мариуполе. Ее жизнь оказалась в опасности из-за того, что она предложила скидку для русскоязычных жителей города.

На своей странице в Facebook Лекунова опубликовала видео и фотографии, на которых видны исписанные стены ее клиники. У входа написано «последнее предупреждение», «смерть врагам», «дальше — больше». Непосредственно в здании стоит «жуткий запах нитрокраски», животные напуганы. Женщина полагает, что вандалы стучали в окна.

«Украина, где недавно праздновали День соборности, где не хватает смелости и политической воли официально объявить войну стране-агрессору, а отважные герои воюют с собственными гражданами. С женщинами и котятами. С фальшивых аккаунтов, со спины и ночью», — написала она.

Чуть позже Лекунова опубликовала пост с извинениями. Но не перед националистами, устроившими травлю. Она извинилась перед арендодателями помещения и своими сотрудниками, которые «помимо своей воли попали под этот дикий шабаш».

«Прошу прощения у своей семьи, которым пришлось столкнуться с круглосуточными угрозами, бесконечными проклятиями и пожеланиями смерти. Простите, я не подозревала, что моя страна настолько больна. Я с ужасом осознала, какое звериное нутро у людей, с милыми добрыми лицами на фотографиях», — резюмировала она.

По данным украинских СМИ, причиной травли стал пост в соцсетях, в котором директор ветеринарной клиники написала, что клиентам при озвучивании просьбы обслуживать их на русском языке представится скидка 50%. На данный момент ничего похожего не ее странице нет.

С 16 января на Украине начал действовать очередной запрет на использование русского языка. Работники сферы обслуживания, включая интернет-магазины, обязаны общаться с клиентами и посетителями только на украинском. Однако они имеют право перейти на любой другой язык по просьбе клиента. Таким образом, Лекунова не нарушала закон, предложив скидки тем, кто захочет говорить на русском.

Отметим, что данный закон вызвал волну возмущения не только за пределами Украины, но и внутри страны. В частности, киевский журналист Дмитрий Гордон, известный своими антироссийскими настроениями, выразил мнение, что насильственная украинизация вызовет отторжение национального языка во многих регионах страны. Это приведет к тому, что от «Украины могут остаться клочки».