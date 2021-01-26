Часы Байдена назвали самыми дорогими в истории президентов США

Вашингтон, 26 января. Часы президента США Джозефа Байдена от швейцарской компании Rolex оценили в более полмиллиона рублей или 7 тыс. фунтов стерлингов, сообщает Independent.

Выбранный демократом аксессуар оказался модели Datejust с синим циферблатом. Для его изготовления использовалась нержавеющая сталь. Американские журналисты отметили, что стоимость атрибута превышает цену часов всех предшественников Байдена на посту главы государства. Так, его однопартиец Барак Обама предпочитал разработки марок Shinola и Jorg Gray.

«У него была возможность заработать деньги, и он ею воспользовался, не вижу ничего постыдного», — вступились за Байдена пользователи Twitter.

Политолог Евгений Сатановский оценил первые политические инициативы нового главы Белого дома. По его словам, смена власти не говорит об изменении отношений с Россией, о чем и свидетельствуют действия Байдена. Последний намерен добиваться включения КНР в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на основе СНВ-3.