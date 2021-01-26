Лишившаяся российских поездов Латвия продает тысячи тонн ж/д полотна

Москва, 26 января. Латвийская железная дорога выставила на продажу тысячи тонн металлолома, в том числе ключевые для работы устройства, например, рельсы и крепления к ним. Торги назначены на май.

Стартовая цена одной тонны материала составляет 230 евро. Готовность продать пригодные для дальнейшего использования вагонные замедлители, узлы и детали подвижного состава говорит о печальной судьбе главной железнодорожной компании страны.

Такое мнение высказал журналист Влад Бежин. По его словам, компания не планирует развиваться. Причиной тому стали санкции США, согласно которым республика не может закупать поезда у России.

«А Европа помочь решить Латвии ее железнодорожную проблему как-то желанием не горит. А у самой Риги, чтобы решить вопрос самостоятельно, нет таких денег», — добавил Бежин в своем материале для Infox.ru.

Введенные американскими властями антироссийские санкции холодно встретили в Германии. Берлин с сожалением воспринял решение США о внесении судна «Фортуна» в черный список из-за строительства «Северного потока — 2».