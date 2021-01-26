Как Финляндия участвовала в блокаде Ленинграда. Колонка Владимира Тулина

Как и каждый год, 18 января мы будем отмечать 78-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда и 27 января 77-летие ее полного снятия. Если по первому празднику никаких возражений нет, то правильность торжеств 27 января вызывает большие сомнения.

С прорывом блокады все просто: именно 18 января 1943 года войска Ленинградского фронта соединились с войсками Волховского фронта в районе Рабочих поселков №1 и 5 и освободили Шлиссельбург. Когда праздновать прорыв блокады, двух мнений быть не может. Совсем по-другому обстоят дела со вторым праздником. Тут, прежде всего, нет точного определения того, на какое расстояние от города должен быть отброшен противник, чтобы блокада считалась снятой.

Если мы обратимся к событиям 1944 года, то вспомним, что Новгородско-Лужская наступательная операция началась 14 января, а уже 20 января был освобожден Новгород. А вот телеграмма Сталину командующего Ленинградским фронтом генерала армии Леонида Говорова и первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) Андрея Жданова еще от 21 января 1944 года:

«В связи с полным освобождением г. Ленинграда от вражеской блокады и от артиллерийских обстрелов противника просим разрешить:

1. Издать и опубликовать по этому поводу приказ войскам фронта.

2. В честь одержанной победы произвести в Ленинграде 27 января с/г в 20:00 часов салют двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий».

Таким образом, имеется официальный документ за подписью высших местных руководителей, что снятие блокады, по их мнению, произошло уже 21 января 1944 года, а 27 января был лишь артиллерийский салют в честь этого. Но даже это не главное.

Как известно, блокада состояла из двух полуколец, разделенных Финским заливом, который пытался блокировать немецкий флот, и Ладожским озером, где пытались мешать снабжению города финская флотилия, а в 1942 году еще и итальянские торпедные катера. Южное полукольцо блокады удерживала 18-я немецкая армия, в составе которой были подразделения добровольцев почти со всех стран Европы. Именно его и уничтожила Советская армия в ходе своего наступления в январе 1944 года. Однако северное полукольцо, обороняемое финской армией, сохранилось, и следовательно, говорить о полном снятии блокады Ленинграда в январе 1944 года никак нельзя. Только 10 июня 1944 года советские войска начали уничтожать северное полукольцо блокады, и завершилось это наступление 20 июня взятием Выборга. Очевидно, эту дату и нужно считать днем полного снятия блокады Ленинграда.

После войны Финляндия была единственной капиталистической страной, не совершавшей никаких враждебных действий против СССР и даже возвращавшей перебежчиков оттуда. В нашей стране в свою очередь не публиковалось никаких негативных материалов о северной соседке. Это касалось и истории. То есть сообщалось, что в годы войны финские войска оккупировали часть советской территории — как говорится: «из песни слово не выкинешь», но какие-либо подробности этого отсутствовали. Например, были не только статьи, но даже целые книги, посвященные героической обороне Ханко в 1941 году и большинство читателей не догадывались, что противостоящая нашим бойцам и матросам сторона, обозначаемая словами «враг» и «противник», не немцы, а финны и шведские добровольцы. Германия там была представлена только авиацией и флотом. Очевидно, тогда, чтобы не напоминать лишний раз о финском участии в войне против нас, и было решено праздновать полное снятие блокады Ленинграда 27 января.

После распада СССР положение стало еще хуже — стали появляться мифы об участии Финляндии в блокаде Ленинграда. Например, что она была вынуждена объявить войну СССР после бомбардировок ее аэродромов 25 июня 1941 года. Спрашивается, а что оставалось делать, если еще 22 июня немецкие самолеты начали бомбить наши города, вылетая с этих финских аэродромов, и в этот же день была обезврежена финская диверсионная группа, пытавшаяся взорвать шлюзы Беломорско-Балтийского канала? Еще 21 июня финские войска высадились на Аланских островах и арестовали там пять советских дипломатов.

Второй распространенный миф, что финны остановились на старой границе, которая была до советско-финской войны 1939–40 годов. На самом деле, наступая на Ленинград, они перешли ее, захватили Белоостров и продвинулись в среднем на 15 км южнее реки Сестры, по которой проходила граница. В помощь оборонявшей Карельский перешеек 23-й армии были даны моряки Балтийского флота. Завязались кровавые бои — Белоостров четыре раза переходил из рук в руки, пока не был освобожден нашими войсками. Потери финнов были такими, что, согласно финским документам, около 200 солдат из 18-й дивизии и 49 солдат 58-го полка в открытую отказались наступать, 210 солдат дезертировали. Кроме того, финское руководство до последнего момента надеялось, что Великобритания не объявит ей войны, и заверяло английских дипломатов, что остановится на старой границе.

Вот что написал командующий финской армии Карл Маннергейм в ответ на требование немецкого командования продолжать наступление:

«Мы не можем дальше наступать. Мы потеряли слишком много людей. К тому же, чтобы прорваться дальше, через карельский укрепленный район, нам нужны пикирующие бомбардировщики и тяжелая артиллерия, с тем чтобы сломить сопротивление. У нас их нет. И мы не можем наступать. Лучше бы было, если бы вы перебросили сюда 163-ю немецкую дивизию, которая из Швеции прибыла. И пусть тогда она бы развернула здесь наступление».

Это письмо опровергает и третий миф о том, что финны не обстреливали и не бомбили Ленинград из гуманных соображений. На самом деле они находились значительно дальше от города, чем немцы, и у них просто не было такой дальнобойной артиллерии, чтобы это делать. Их бомбардировочная авиация была малочисленной и слабой, и финское командование берегло ее для помощи своим войскам. Финнам удалось договориться с немцами о том, что во избежание столкновений между ними их авиация южнее реки Сестры действовать не будет. Руководство Финляндии стремилось минимизировать свои потери, понимая, что если немцы Ленинград возьмут, то Карельский перешеек им достанется без боя. А о том, что финны были не меньшими врагами ленинградцев, чем немцы, свидетельствует, например, письмо президента Финляндии Ристо Рюти немецкому послу 11 сентября 1941 года:

«Если Петербург не будет больше существовать как крупный город, то Нева была бы лучшей нашей границей на Карельском перешейке. Ленинград надо ликвидировать как крупный город».

Сейчас распространено выражение «900-дневная блокада Ленинграда», хотя если считать ее с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, то блокадных дней насчитывается 872. На самом деле, до 20 июня 1944 года их было больше 1000.