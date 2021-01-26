Врач рассказала о последствиях COVID-19 после выздоровления

Санкт-Петербург, 26 января. Многие люди жалуются на проблемы со здоровьем даже после выздоровления от COVID-19. Неприятные симптомы могут проявляться через месяцы после перенесенного коронавируса.

Чаще всего речь идет о болях в суставах и груди, проблемах со сном и тревожном состоянии. Это связано с тем, что коронавирус поражает любые клетки с рецепторами АСЕ2 на поверхности. Они присутствуют в носоглотке, системе ЖКТ, легких, коре и стволе головного мозга, пояснила главврач одной из клиник Санкт-Петербурга Екатерина Вострикова в беседе с «КП».

Переболевшие COVID-19 люди должны бережно относиться к своему здоровью. При наличии подозрительных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Специалисты ВОЗ ранее усомнились в возможности полной победы над коронавирусом. Они считают, что со временем COVID-19 может превратиться в эндемическое заболевание.