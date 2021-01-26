Киев, 26 января. Идея создать «витрину украинского рая» на подконтрольных Киеву территориях Донбасса обречена на провал, поскольку жители Луганской и Донецкой народных республик не откажутся от своего выбора. К такому выводу пришел переданный на украинскую сторону в рамках обмена осужденный в ДНР за шпионаж журналист Станислав Асеев.

«Что касается идеи, что мы создадим себе экономический рай на подконтрольной территории, и эти люди (жители ДНР и ЛНР. — Прим. ФАН) это увидят и все поймут, это вообще полная иллюзия, о которой я очень часто рассказываю на примере 2014 года», — цитирует украинского журналиста «ПолитНавигатор».

Он напомнил, что в 2014 году жители Макеевки и Донецка столкнулись с продовольственным кризисом, когда «вообще даже хлеба не было». Людям приходилось выстраиваться в очереди, чтобы добраться до «линии разграничения за колбасой или пенсией». И тогда на подконтрольной Украине территории люди жили лучше, поскольку там не велись боевые действия. Теперь же, в 2021 году, разница совсем не ощущается.

Все это даже в самое тяжелое время не привело к тому, что жители ЛДНР перестали выступать против Киева. Наоборот, по словам журналиста, они «еще больше ненавидели Украину», поскольку винили ее в начале гражданской войны. За прошедшие годы ситуация не изменилась.

Гражданская война на востоке Украины началась в 2014 году. После госпереворота в стране восточные регионы, несогласные с политикой новых властей, образовали Донецкую и Луганскую народные республики. Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы, которые приняли Минские соглашения. Однако Киев продолжает нарушать договоренности.

Так, ранее стало известно о переброске к линии соприкосновения тяжелого вооружения войсками ВСУ рассказали. В Управлении Народной милиции ДНР сообщили, что командиры соединений и частей украинских войск должны проинспектировать маскировку боевой техники с целью сокрытия ее от наблюдателей миссии ОБСЕ. Для проверки качества маскировки командирами применяются беспилотные летательные аппараты.