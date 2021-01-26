Пушков отреагировал на заявление США о переговорах Путина с Байденом

Москва, 26 января. Российскому и американскому руководству необходимо избегать политических условностей, особенно с учетом уже высказанного отношения нового президента США Джозефа Байдена к Москве.

Таким мнением поделился член Совфеда РФ Алексей Пушков в ответ на заявление Белого дома о возможности переговоров главы государства Владимира Путина с Байденом. По его словам, Вашингтону следует снять «розовые очки» и перестать надеяться на звонок из России. При этом сам демократ неоднократно называл РФ врагом США, обратил внимание сенатор.

«Намек ясен и даже слишком... Но должен ли Путин первым звонить Байдену?... Но и в Вашингтоне, и в Москве прекрасно отдают себе отчет: в политике условностей не бывает», — прокомментировал ситуацию Пушков в своем Telegram-канале.

Президент России завершил телефонный разговор с мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Политики пришли к соглашению о поставках отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». Дозы препарата будут доставлены в североамериканское государство в течение двух месяцев.