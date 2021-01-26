Пять причин могут вызывать ожесточенные ссоры между влюбленными

Москва, 26 января. Споры и различные выяснения считаются фактором здоровых отношений между людьми, так как любые проблемы необходимо обсуждать.

Пары чаще всего расстаются из-за пяти обстоятельств, преодолеть которые оказывается довольно трудно, передает Infox.ru. Первой такой причиной является интимная жизнь, о которой многие молчат. Психологи советуют честно говорить партнеру о своих желаниях, тогда секс будет удовлетворять обоих.

Привычная жизнь семьи резко меняется с появлением ребенка, родители начинают спорить о воспитании детей. Главное правило — выяснять отношения наедине и обсуждать ситуацию конструктивно. Часто пары расстаются из-за невозможности решить бытовые проблемы и распределить обязанности. В таком случае необходимо сесть и договориться с партнером, кто что будет делать по дому.

Деньги играют важную роль в жизни людей, в этом вопросе влюбленным необходимо добиться сотрудничества. Самыми сложными и непреодолимыми могут оказаться споры об обязательствах, так как они нередко противоречат взглядам партнеров. Чтобы избежать конфликта лучше всего заранее знать о представлениях и взглядах на жизнь своего спутника.

Сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук ранее рассказал, как остаться друзьями после развода. Многие пары вынуждены сохранять отношения из-за совместных детей.